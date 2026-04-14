Después de más de 40 días de angustia e incertidumbre, fue hallado el cuerpo de la profesora Juana Iris Espinoza Villadesa a la altura del kilómetro 96 de la Carretera Central, en San Mateo de Huanchor.

El hallazgo se produjo luego de una incansable búsqueda liderada por sus familiares, quienes permanecieron en la zona durante semanas, incluso acondicionando un aula para descansar mientras continuaban con las labores.

Según la información, el cuerpo fue encontrado por el propietario de un lavadero de autos, quien dio aviso a las autoridades. Personal de la Policía de Rescate llegó al lugar para realizar el levantamiento correspondiente.

Cabe recordar que la docente desapareció el pasado 2 de marzo tras un accidente vehicular en el sector de Infiernillo. Se presume que el cuerpo fue arrastrado por la corriente del río Rímac, siendo ubicado a más de un kilómetro del punto del siniestro.