Lo esperaban en el despacho del Ministerio Público para responder el interrogatorio sobre una denuncia en su contra y no llegó. El hombre de 61 años había sido acusado de ultrajar sexualmente a su nieta de 14 años; sin embargo, sus familiares se apersonaron indicando que había sido hallado sin vida.

Policías de la Comisaría de Jauja viajaron hasta la alejada zona del distrito de Ricrán, donde pobladores hallaron el cuerpo sin vida de Teodoro Pompeya Quirós Ureta (61), en el interior del centro de vigilancia de la antena de control, donde venía laborando como guardián.

Quirós Ureta había sido denunciado en el mes de diciembre del 2025 por la presunta comisión del delito de violación sexual en agravio de su propia nieta de 14 años de edad.

El caso fue revelado luego que la menor diera a luz al bebé en el hospital Domingo Olavegoya de Jauja y días después se decidió a confesar a sus progenitores que el padre del recién nacido era su propio abuelo quien la sometió al vejamen.

Inmediatamente la Fiscalía Especializada en delitos de Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de Jauja a cargo del Dr. Fredy Collas Oré tomó el caso y abrió un expediente de investigación notificando al presunto agresor para rendir su manifestación programado para este 06 de enero donde al mismo tiempo se confirmó su deceso.