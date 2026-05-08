Un operativo inopinado realizado por la Municipalidad Provincial de Huancayo en consultorios y centros médicos del Jr. Puno dejó al descubierto graves irregularidades sanitarias y de seguridad. Durante las inspecciones, las autoridades intervinieron nueve establecimientos dedicados a servicios de salud.

El caso más delicado se registró en un consultorio obstétrico ubicado en el Jr. Puno N.° 674, donde se encontraron pastillas abortivas e instrumental médico con aparentes signos de uso reciente. El local no contaba con licencia de funcionamiento y sus trabajadoras abandonaron el lugar durante la intervención, por lo que se dio aviso a la Fiscalía y se anunció su clausura.

Además, otros establecimientos fueron sancionados por no contar con certificados de seguridad, presentar documentación vencida o realizar actividades no autorizadas. Entre ellos figuran consultorios, laboratorios clínicos y tópicos médicos. La comuna informó que continuará ejecutando operativos permanentes para fiscalizar los servicios de salud y garantizar la seguridad de la población.