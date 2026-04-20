Un récord de 28 clausuras en un solo día, de establecimientos comerciales que operaban sin el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), se realizó en Huancayo, por el incumplimiento de las normativas de seguridad calificadas con riesgo medio o alto. Estas diligencias las realizó La Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH), a través de la Oficina de Ejecución Coactiva.

El despliegue operativo se focalizó en la Av. Daniel Alcides Carrión, vía que concentró la gran mayoría de las intervenciones bajo expedientes de ejecución vía medida cautelar. Entre los negocios sancionados con el cierre temporal de 30 días calendario se encuentran farmacias, boticas, restaurantes, funerarias, consultorios médicos y otros giros que representaban un peligro potencial para los usuarios.

El ejecutor coactivo, Efraín Braulio Remuzgo Romero, precisó, “nos constituimos a los establecimientos comerciales para dar cumplimiento estricto a la clausura temporal por mandato de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, procediendo al pegado de afiches que deben ser respetados para evitar sanciones administrativas más graves hasta denuncias penales”.

También se cerró discotecas de la avenida Huancavelica y otros. Los funcionarios municipales advirtieron a los administradores de los locales que el incumplimiento de la clausura, como el desprendimiento de los afiches, conlleva el inicio de acciones legales y la ejecución de medidas complementarias como la colocación de bloques de concreto o soldadura de accesos.