Huancayo es la primera provincia con 90092 casos de COVID-19, y ahora ante las prontas fiestas de Santiago, el municipio de Huancayo inició el trabajo de sensibilización en los locales de recepción para evitar focos de contagio. Se notificó a 11 locales a cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud (Minsa) ante la realización de eventos y en el marco de la cuarta ola del COVID-19.

Panorama

El gerente de Promoción Económica, Hugo Bustamante Toscano, dijo que durante el último fin de semana se visitó 11 locales de recepción y centros de convenciones de Huancayo, Cajas Chico y Yanama; y se encontró deficiencias que deberán ser levantadas de inmediato.

“Ante las celebraciones de Santiago, el trabajo ya se inició este fin de semana. Se fiscalizó de forma preventiva los locales de recepción y centros de convenciones, que son escenario de dichas fiestas, evidenciando que algunos no cuentan ni con licencia de funcionamiento”, señaló. Añadió, que tres locales pequeños no tenían licencia de funcionamiento, y el 50% de establecimientos bajó la guardia y no cumple con los protocolos. Entre las diferencias más recurrentes están la falta de uso de mascarilla en los trabajadores y el cumplimiento del carnet de vacunación con las dosis completas.

“Si bien el uso de la mascarilla es difícil, un porcentaje mínimo de los trabajadores debe cumplir con esta exigencia, exceptuando a los comensales cuando ingieren alimentos. Lo que se debe seguir exigiendo es el carnet de vacunación con las tres dosis como mínimo y según la edad la cuarta de refuerzo, acción que no se realiza en estos eventos”, explicó.

Bustamante Toscano, finalizó que todo local está siendo informado que las sanciones por incumplimiento de la normas, es desde el 30% de la UIT hasta el 50% de la UIT con clausura inmediata.