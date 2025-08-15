El parque automotor de Huancayo va en aumento del 10% cada año, según señala el gerente de Tránsito y Transporte de la MPH, Jorge Quispe.

“Las empresas de transporte pueden pedir incremento y se da en 10% en ruta fija, en caso de taxis no hay límites y las empresas”, dijo el funcionario.

Por su parte uno de los dirigentes de transporte mostró su desacuerdo por un incremento desordenado.

”Nosotros tenemos una cifra de 40 mil vehículos de transporte público. En vez de masificar el servicio, se está atomizando, porque se prefiere dar permisos a autos que a buses”, señaló el secretario de Defensa y Asuntos Legales del Sindicato de Conductores de Diversas Modalidades, Fernando Quillas.