En la madrugada de este jueves 14 de agosto, alrededor de las 4:00 a.m., un camión de la empresa EDATUR, identificado con placa de rodaje BML-806, sufrió un despiste en la entrada al distrito de Perené.
El siniestro dejó tres personas heridas, quienes fueron auxiliadas por vecinos del sector y posteriormente trasladadas de urgencia al hospital Dr. Julio César Demarini Caro para recibir atención médica.
Efectivos de la Comisaría PNP de Perené llegaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y determinar las causas del accidente.