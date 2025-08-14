Una estudiante de la Facultad de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) fue detenida junto con su enamorado y el padre de este, acusados de extorsionar a una compañera de aula. Según la Policía, el trío exigía 15 mil soles y material íntimo para no difundir información personal de la víctima.

La intervención estuvo a cargo de agentes de la comisaría de Cajas, quienes capturaron a Keissy Gutiérrez C. (18), su pareja Wiliam Manrique S. (18) y Dacio M.C. (55), padre del joven, desde cuyo teléfono celular se enviaban los mensajes extorsivos. La detención se produjo este martes en el distrito de Chilca.

De acuerdo con la denuncia, los implicados enviaban amenazas a través de WhatsApp y otras plataformas digitales, solicitando dinero y fotografías de connotación sexual. Las investigaciones policiales revelaron que Keissy habría facilitado la continuidad de las amenazas. El último mensaje intimidatorio fue registrado el 12 de agosto, día de la captura.

El jefe de la División de Investigación Criminal (Divicnri) de Huancayo, coronel PNP Ángel Leo Mendoza, informó que hasta julio de este año se han registrado 90 denuncias por extorsión en la región Junín, mientras que en 2024 se contabilizaron 200 casos, en su mayoría vinculados al accionar de prestamistas informales conocidos como “gota a gota”.

Los detenidos fueron trasladados a la dependencia policial para continuar con las diligencias de ley.