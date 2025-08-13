Un camión de placa F5W-857, marca Hino y color blanco con azul y gris, se despistó y volcó la mañana del miércoles 13 de agosto en el kilómetro 82+700, sector Pan de Azúcar, en la ruta Tarma–San Ramón, cayendo unos 50 metros hasta el río Tarma.

En el interior de la cabina fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre que sería el conductor, aún no identificado. El impacto provocó severos daños en la unidad.

Agentes de la Comisaría de San Ramón, la Unidad de Emergencia y la Policía de La Merced realizaron las labores de recuperación del cadáver y del vehículo, mientras se investigan las causas del accidente.