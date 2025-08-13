Un hombre de 72 años pasará las próximas tres décadas en prisión tras ser hallado culpable de atentar contra la integridad sexual de su nieta, de 11 años, en Huancayo. Los hechos ocurrieron en 2019 y salieron a la luz gracias al testimonio de la menor y las pruebas presentadas en juicio.

Según la investigación, el primer incidente ocurrió en julio de ese año, cuando la menor fue a la casa de su abuelo para pedirle dinero con el que pensaba comprar materiales para un experimento escolar. El adulto aprovechó el momento para realizar tocamientos indebidos. Un mes después, en agosto, volvió a agredirla.

Peritajes psicológicos confirmaron que la niña sufrió secuelas emocionales graves. Además de la condena, el sentenciado deberá pagar una reparación civil, costear el tratamiento terapéutico de la víctima y mantener absoluta prohibición de contacto con ella.