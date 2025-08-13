Los magistrados del Juzgado Penal Colegiado Especializada de Huancayo podían condenarlo a cadena perpetua, por ello el acusado de feminicidio se acogió a la confesión sincera.

Juanito Eduardo Barzola Hilario (32), confesó que el 17 de junio del 2024, cuando retornaban del anexo de Quishuarcancha distrito de Tunanmarca (Jauja), con su pareja de las iniciales C.R.F. (16), descubrió un mensaje en el WhatsApp que envió la menor a su ex enamorado y padre del bebé que esperaba.

“Te quiero mucho” decía el mensaje y por ello le reclamó. Discutieron y la empujó de su carro en marcha. Hubo jaloneos y la golpeó con un fierro de construcción hasta derribarla.

“Aproveché para coger una piedra para golpearla en la cabeza hasta destrozarle el cráneo”, dijo. Confesó que arrastró el cuerpo y lo tapó con deshechos de la zona y escapó con su camioneta. Las autoridades dictaron 30 años de prisión para el agricultor Juanito Barzola.

El feminicida fue capturado en enero de este año y desde entonces está internado en el penal de Huancayo. También deberá pagar una reparación civil de 30 mil soles a la madre de su víctima.