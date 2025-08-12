Tres motocicletas robadas, una mototaxi desmantelada y varias autopartes con series adulteradas fueron halladas en distintos puntos de Huancayo durante una intervención policial. El hallazgo se dio en medio de acciones de vigilancia que terminaron con la detención de cuatro personas vinculadas presuntamente a la receptación de vehículos.

En Quilcas, detuvieron a Luis Fernando Quiñones Inga (26), alias “Chaveta” y presunto cabecilla; Alex Samuel Monje Carhuamaca (21), “Criter”; y Jhon Charles Mucha Huamán (21), “Charles”. Ellos estaban en posesión de dos motos con orden de captura por hurto.

Mientras que, en un taller mecánico de San Jerónimo de Tunán, arrestaron a César Simeón Montañez Salinas (32), “Paisa”. En el local hallaron una mototaxi desmantelada, otra motocicleta con número de serie regrabado.

Según los agentes, los detenidos formarían parte de la banda “Los Desalmados del Centro”, que habría alterado la numeración de los vehículos para revenderlos. El caso ya está en manos del Ministerio Público.