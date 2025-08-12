Los familiares y amigos, de la joven de 18 años que trabajaba en la estética “Bellaly” ubicado en la cuadra 10 del jirón Santa Isabel, en El Tambo, realizaron una protesta por segundo día consecutivo exigiendo justicia en contra del propietario de este negocio, al que acusan de abuso sexual.

“Ayer (domingo) mientras me secaba el pelo en el segundo piso, vino ese señor y empezó a abusar de mí, al tratar de defenderme caí sobre una de las vitrinas. Me escondí en el baño, luego me fui para presentar la denuncia y ya no estaba y había cerrado su negocio”, dijo la víctima.

Sobre este caso el jefe de la Región Policial Junín, general PNP Danilo Vera, dijo que está en investigación y que todavía están a la espera del resultado del examen médico legista que pasó la víctima. Hasta ayer al mediodía no buscaban al estilista y hoy a primera hora vence la flagrancia del delito.

Mientras, la estética permanece cerrada y las frases que acusaban de abuso al estilista habrían sido borradas con pintura blanca por familiares del acusado. Sin embargo, los protestantes volvieron a escribir la palabra “violador” con pintura negra. Ellos aseguran que no descansarán hasta hacer justicia.