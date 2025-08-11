Una joven de 18 años denunció haber sido víctima de violación por parte de su empleador en un centro de estética del distrito de El Tambo. El hecho ocurrió la mañana del domingo en el establecimiento Bellaly, ubicado en la intersección de las calles Santiago Norero y Santa Isabel.

Según la denuncia presentada en la comisaría del distrito, la agraviada —identificada como “María” para proteger su identidad— trabajaba desde hace poco más de un mes junto al barbero Mario Tocas P. (53). La joven debía cumplir su jornada dominical de 8:00 a. m. a 1:30 p. m., pero aproximadamente a las 8:40 a. m., cuando se encontraba trenzándose el cabello en el segundo piso del local, el denunciado habría ingresado, reduciéndola y agrediéndola sexualmente.

La víctima logró enviar mensajes de auxilio por WhatsApp a sus familiares a las 8:45 a. m., escribiendo: “Ayúdenme, vengan por favor. Me violó”. Cuando ellos llegaron, la agresión ya se había consumado y el presunto agresor había huido. De acuerdo con su relato, al notar que pedía ayuda, el acusado le propuso “arreglar” la situación, pero ante su negativa, escapó.

Indignados, los familiares pintaron la palabra “violador” en la puerta del local. Aseguran que, según vecinos, no sería la primera vez que el barbero es denunciado por hechos similares, y exigen su captura inmediata. “No vamos a permitir que ande libre… tiene su esposa y atacó a su empleada”, señalaron.

La Policía de la Seincri realiza diligencias para esclarecer el caso y dar con el paradero del denunciado, mientras la familia advierte que no descansará hasta lograr que se haga justicia.