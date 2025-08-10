



Tenía la fachada de una vivienda, pero al interior funcionaba un prostíbulo donde las damas de compañía y homosexuales cobraban 40 soles por el servicio sexual. La intervención al local del Jr. Pichis 225, Huancayo, se realizó luego que un ciudadano denunciara que le robaron 350 soles por Yape.

Incautan

Según información policial, a las 18:30 horas, los agentes encubiertos del Grupo Terna, intervinieron la “Casa Escondida”, donde al parecer se ejercía la prostitución y se cometían hurtos a los clientes.

La acción se realizó luego de la denuncia de un parraquiano a quien le sustrajeron 350 soles, mediante Yape, durante un encuentro sexual.

En el interior del inmueble se retuvo a Ángela Rodríguez (33), quien realizó la atención al denunciante Jony Q.P. (46), Miguel C.M. (18) y Elsa S.E. (46).

A decir de la Policía, los intervenidos formarían parte de la banda delictiva “Los Chivatos del Centro”.

Durante el registro se incautó dinero en efectivo, celulares sin acreditar procedencia, preservativos, carteras, billeteras y un cuaderno con registros de la actividad ilícita.

Los detenidos serán investigados por la presunta comisión de los delitos de hurto agravado y proxenetismo.

Asimismo, en uno de los celulares existía varios depósitos por Yape por diferentes montos.

Al ser descubierta, Ángela mencionó que devolvería el dinero de su cliente que habría yapeado a su pareja.

Cabe mencionar que en las últimas 24 horas, en diferentes operativos, policías detuvieron a 58 personas por diferentes delitos; atraparon a 18 requisitoriados; 19 conductores cayeron al dar positivo para alcoholemia.

Se incautó 14 celulares reportados como sustraídos y se impuso 116 papeletas por infracciones al reglamento de tránsito.