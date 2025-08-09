En el centro comercial Plaza Vea de Huancayo, dos mujeres fueron intervenidas por la Policía Nacional tras sustraer varias prendas de vestir sin pagar. El personal de seguridad detectó el hecho mediante las cámaras de vigilancia y solicitó apoyo inmediato a los agentes de la Unidad de Tránsito y Seguridad Vial que patrullaban la zona.

Tras un operativo de búsqueda, la PNP identificó y detuvo a Yaneris Brigit (19) y a una menor de 16 años, quienes fueron halladas con cuatro casacas valorizadas en S/ 404.

Las detenidas fueron trasladadas a la Comisaría de Huancayo para las diligencias correspondientes, al estar implicadas en el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de hurto agravado.