



En una disputa familiar por un predio, un hombre cegado por la ira perdió el control y atropelló a su hija, dejándola malherida, con varios huesos rotos.

El agricultor Germán Benavides Shivanco (66), fue detenido por los policías acusado del presunto delito de parricidio.

El hecho ocurrió la mañana de ayer, cuando policías del distrito de Pichanaqui, realizaban el operativo “Impacto 2025” y fueron alertados de un atropello en la Carretera Marginal en la comunidad Bajo Kimiriki.

detienen. En la comunidad nativa encontraron a Bercilia Benavides Yumpiri (53), quien estaba tendida en el pavimento con múltiples heridas tras ser atropellada.

Los policías trasladaron a la herida al hospital de Pichanaqui donde diagnósticaron: “fractura de pubis izquierdo y múltiples contusiones”, quedándose internada.

La agraviada mencionó a la Policía que su padre la habría atropellado premeditadamente, debido a los problemas que tuvo por un terreno en disputa.

La fémina salvó de morir de milagro.

Los custodios al regresar al lugar de los hechos ubicaron la mototaxi 9895-US.

Asimismo, detuvieron al agricultor en el interior de su vivienda en la comunidad de Bajo Kimirik, por presunta tentativa de parricidio.

El detenido al ser interrogado admitió haber atropellado a su hija, luego de una discusión que tuvo por un terreno.

Por la modalidad del delito el caso será investigado por la Depincri Chanchamayo y el fiscal Ántero Carranza .