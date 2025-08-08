Dos menores fallecieron y una niña de 6 años quedó grave tras una presunta intoxicación en el distrito de Huamalí, provincia de Jauja. La madre de las víctimas, Jackqueline Tapia Veramendi (48), licenciada en enfermería del Puesto de Salud de Janjaillo, fue detenida.

El caso se inició cuando una joven de 25 años con discapacidad, cuyo vínculo con Tapia es materia de investigación, presentó dolores estomacales y murió camino al hospital. Al volver a casa, la enfermera halló a sus hijos con síntomas similares: el niño de 9 años murió en el traslado y su hermana fue hospitalizada.

El padre, que se encontraba en Lima, sospecha que la causa fue la ingesta de cancha de maíz contaminada con veneno agrícola; sin embargo, la Policía investiga otras hipótesis, considerando la profesión de la madre y su acceso a insumos químicos.

El Ministerio Público ordenó la necropsia de los menores para este viernes 8 de agosto en la morgue judicial de Jauja, con participación de peritos de Criminalística de Huancayo. Tapia permanece bajo custodia mientras se esclarecen las causas del hecho.