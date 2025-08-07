Una mujer de aproximadamente 80 años perdió la vida la noche del lunes 5 de agosto tras un incendio en su vivienda de adobe, ubicada en el barrio Brindani, distrito de Paucar, provincia Daniel Alcides Carrión (Pasco).

El siniestro ocurrió alrededor de las 19:30 horas y movilizó al personal de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Paucar, quienes acudieron para controlar el fuego. Sin embargo, pese a los esfuerzos, no se logró rescatar con vida a la anciana.

Las causas del incendio aún no han sido determinadas. Las autoridades competentes realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las investigaciones para esclarecer el hecho.