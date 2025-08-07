El interno Fernando Martín Morales Ponce (57), investigado por los delitos de robo agravado, extorsión y secuestro de un joven de 18 años en el distrito de Perené, fue hallado sin vida la madrugada del último martes en el Establecimiento Penitenciario de Chanchamayo.

Según el acta de ocurrencia policial, el interno habría cometido autolesión con cortes profundos en el brazo, antebrazo y muñeca izquierda.

Fue trasladado aún con vida al hospital Julio Demarini Caro, donde ingresó a las 00:55 a. m., confirmándose su deceso.

La Fiscalía de Prevención del

Delito fue notificada de inmediato, así como la Unidad de Medicina Legal, procediéndose al levantamiento del cuerpo y su internamiento en la morgue para las investigaciones correspondientes.

Morales Ponce estaba recluido por extorsión agravada desde el 1 de agosto de 2025, en un caso que involucraría el secuestro de un joven, situación que ahora queda bajo investigación fiscal.