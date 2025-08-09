Un trágico accidente enluta a la Municipalidad Distrital de Perené, luego de que tres de sus trabajadores fueran aplastados por un tráiler cuando viajaban en comisión de servicios rumbo a Lima. Uno de ellos, identificado como Félix Rojas Yuto, perdió la vida.

El lamentable hecho ocurrió alrededor de las 6:00 a. m. de este viernes 8 de agosto, en el sector de Pachachaca, cerca a La Oroya. La camioneta de placa P2U-848, conducida por Rojas Yuto, fue embestida por un camión tráiler (placa BEO-866) que, según las primeras investigaciones, habría invadido el carril contrario, terminando recostado contra un cerro y aplastando al vehículo de la municipalidad.

FUNCIONARIOS

En la unidad siniestrada también se encontraban el gerente de Planeamiento y Presupuesto, Javier Gamarra, y el subgerente de Estudios y Proyectos, Cipriano Sueldo Carrasco, quien sufrió graves heridas. Los tres funcionarios se dirigían al Ministerio de Vivienda y Construcción para realizar gestiones oficiales.

ALCALDE SE SALVA

Se supo que el alcalde distrital de Perené, Jordan Soria Runachagua, también tenía previsto acompañar a la comitiva, pero desistió de viajar a última hora debido a compromisos en su localidad. Este cambio de planes le salvó la vida.

Félix Rojas, además de desempeñarse como conductor, alquilaba su vehículo a la municipalidad para estas comisiones. Su repentina muerte ha causado consternación entre los trabajadores del municipio y la comunidad.

El alcalde Soria Runachagua se encuentra en camino hacia el lugar del accidente para brindar apoyo a los familiares del fallecido y supervisar la atención médica al funcionario herido.