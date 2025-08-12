Un sospechoso robo se registró dentro de la Oficina de Archivo de Alcaldía de la Municipalidad Distrital de El Tambo. Los delincuentes prefirieron llevarse una computadora, sin mucho valor monetario pero, que tenía información de inventarios y solicitudes de materiales sobre los proyectos y papeles con resoluciones, autorizaciones de adquisiciones y otros que firmó el alcalde Julio César Llallico, dejando de lado equipos de cómputo de mayor valor económico.

Se dio en el sótano donde se encuentra Archivo de Alcaldía del nuevo palacio municipal de El Tambo. Tras la denuncia, efectivos de Criminalística de la comisaría de este distrito, llegaron para iniciar con las diligencias como colecta de huellas dactilares, entre otros que permita identificar a los perpetradores.

Correo intentó buscar la información oficial de la comuna tambina, sobre este hecho; sin embargo, solo recibimos evasivas. El gerente municipal encargado, Richer Porras, dijo: “Estoy asumiendo dos gerencias y no tengo todos los detalles del robo, pero está a cargo la secretaria general”.

La funcionaria de dicha secretaría también señaló desconocer los pormenores de este robo. Hasta la encargada del Área de Archivos, negó estar en ese cargo.

Ante el hecho, los regidores de oposición mostraron su extrañeza por el delito.

“Es curioso porque existe personal de planta que son los vigilantes que deben estar día y noche. Existen los serenos que deben estar ahí en cualquier momento. Al costado tenemos a la comisaría de El Tambo y se terminaron llevando una computadora, relación de compras de materiales, insumos, además de documentos firmados por el alcalde. Voy a tener que solicitar información”, dijo el regidor Iván Medina.