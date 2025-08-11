Sesenta agentes del Serenazgo de Chilca serán equipados por primera vez con armas no letales (varas tonfa, grilletes y gas pimienta) como parte de un plan municipal para enfrentar la delincuencia. La medida estará acompañada de un ciclo intensivo de capacitaciones a cargo de la Policía Nacional, que incluirá entrenamiento físico, psicológico y en el uso correcto de este armamento.

Las sesiones se desarrollarán en un plazo de 10 días y forman parte de la implementación de la Ley del Serenazgo Municipal. Según el jefe de la unidad, Eden Melgarejo Matienzo, solo el personal psicológica y físicamente apto recibirá las herramientas, con el objetivo de evitar abusos y garantizar un uso responsable.

En una segunda etapa, la comuna prevé dotar a los serenos de pistolas electroshock y chalecos antibalas, previa coordinación con el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC).