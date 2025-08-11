La Dirección Regional de Agricultura Junín informó que la región proyecta sembrar 79 298 hectáreas en la campaña agrícola 2025-2026, según la Encuesta Nacional de Intenciones de Siembra (ENIS) del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI).

MIRA ESTO: Agricultor muere en violento impacto de motocar y camioneta en Chanchamayo

La papa lidera la intención de siembra con 25 776 hectáreas (33 % del total), seguida por la yuca (8 000 ha), cebada grano (7 192 ha), maíz amiláceo (6 967 ha), maíz choclo (6 522 ha) y maíz amarillo duro (6 200 ha).

En comparación con la campaña anterior, destacan los incrementos en papa (+1 485 ha), yuca (+479 ha) y maíz amiláceo (+456 ha), mientras que la cebolla (-77,6 %), zanahoria (-34,9 %) y cebada grano (-15,3 %) registraron las mayores reducciones.

El director regional de Agricultura, Jaime Aquino, señaló que esta información permitirá planificar acciones de asistencia técnica, provisión de insumos y estrategias de comercialización.

La ENIS se aplicó en 446 sectores estadísticos de 124 distritos en las nueve provincias de Junín, cubriendo 20 cultivos transitorios.