Un padre de familia perdió la vida tras ser atropellado por un automóvil en la carretera central margen izquierda, a la altura del centro poblado de Paccha, provincia de Concepción. El accidente ocurrió alrededor de las 00:18 horas de este lunes, frente al grifo Olen.

La víctima, identificada como Alex Julcarima Egoavil (28), regresaba a su domicilio caminando cuando fue embestida por un vehículo Nissan color plomo, de placa W4Y-101, conducido por César Veliz Cuyutupa (25). Serenazgo de Concepción y personal de salud trasladaron al herido al IREN Centro, donde lamentablemente falleció.

Lamentablemente el joven deja un hijo de 7 años y otro en camino, pues su pareja está embarazada. El conductor fue puesto a disposición de la Comisaría de Concepción para las diligencias correspondientes, mientras las autoridades investigan las circunstancias exactas del accidente.