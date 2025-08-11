Huancayo será una de las seis ciudades peruanas donde se desarrollará el NASA Space Apps Challenge, reconocida como la hackatón más grande del mundo. El evento es promovido por la Universidad Continental y Continental Florida University, en alianza con la Presidencia del Consejo de Ministros y el Senaju.

La competencia reunirá a programadores, científicos, diseñadores y creadores para resolver, en 48 horas, desafíos basados en datos abiertos de la NASA, con el objetivo de generar soluciones tecnológicas para problemas de la Tierra y el espacio.

Bajo el lema “Learn, launch, lead” (aprende, crea y lidera), la edición 2025 se realizará los días 4 y 5 de octubre en las sedes de la Universidad Continental en Ayacucho, Arequipa, Cusco, Huancayo, Ica y Lima.

La participación es gratuita y está abierta a estudiantes de secundaria, universitarios, egresados, docentes y público en general. Los menores de 18 años deberán asistir con un padre o tutor. El registro se realiza en www.spaceappschallenge.org en equipos de hasta cuatro integrantes.