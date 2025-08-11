Defensor Pichanaki hizo su trabajo y ganó de local a la Academia San Antonio (Jauja), logrando tres importantes puntos que lo coloca en el tercer lugar del hexagonal y claras oportunidades de clasificar a la Etapa Nacional de la Copa Perú 2025.

Los encuentros

En la segunda fecha del hexagonal final de la Etapa Departamental Junín, de la Copa Perú 2025, el equipo de Defensor Pichanaki (Chanchamayo) jugando de local se reencontró con el triunfo, en un encuentro bien disputado venció 3 – 2 a la Academia San Antonio de Jauja.

Fue un partido de ida y vuelta, durante los 90 de juego, a los 26 minutos de la etapa inicial, de un certero disparo Tim Ayala, inaugura el marcador a favor del equipo de casa, en la complementaria a los 6 minutos nuevamente Tim Ayala se hace presente en el marcador, a los 10 minutos de penal anota Alexei Ruiz de Castilla para los visitantes, cuando parecía que llegará el empate Edson Vesgaz anota el tercero para Pichanaki a los 15 minutos, y a los 35 minutos finales de penal anota el segundo gol Frank Suarez para el equipo de Jauja.Gran cantidad de aficionados colmaron las graderías del estadio “Malaquías Cóndor Aire” del distrito de Pichanaqui, en Chanchamayo.

Solo empates

Por otro lado, en el Estadio Monumental de Jauja, CESA (Huancayo) y Juventud Pomacocha (Yauli) empataron sin goles.

En el estadio Richard Müller Vozeler de Concepción, Atlético Sumar Motors (Huancayo) y Atlético Chanchamayo (Chanchamayo) empataron a un gol por lado.

Con estos resultados, la tabla del hexagonal final de Junín queda así: CESA (4); Unión Juventud Pomacocha (4); Defensor Pichanaki (3); Atlético Sumar Motors (2), Academia San Antonio (1) y Atlético Chanchamayo (1).