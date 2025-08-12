Leandro Julián (30), alias ‘Capibara’, y Aracely Milagros (33), alias ‘La Chata’, fueron detenidos por agentes del Escuadrón Verde – Grupo Terna, acusados de sustraer prendas típicas del Santiago de un establecimiento comercial en Huancayo.

Según la Policía, los implicados se llevaron fustanes, llicllas, mantas y otras vestimentas tradicionales, para luego intentar darse a la fuga. Fueron interceptados en la intersección de las avenidas Tarapacá y Ferrocarril.

Ambos serán investigados por el presunto delito de hurto agravado. La PNP indicó que integrarían la banda criminal conocida como “El terror de los santiagueros”, dedicada al robo de vestimenta.