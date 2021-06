Multas de hasta 616 soles puede imponerse tras estas Elecciones Presidenciales 2021 - segunda vuelta, si no llegó a cumplir con todas sus obligaciones como ciudadano, responsabilidades como el no ir a emitir su voto y tampoco cumplir como miembro de mesa, podrían generar otro tipo de inconvenientes a futuro como limitaciones en trámites administrativos o firma de contrato laboral.

Según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) las multas por no ir a votar en es de 88 soles para los residentes en distritos no pobres, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 44 soles para distritos pobres y 22 soles para distritos muy pobres.

En el caso de salir sorteado como miembro de mesa y no acudió la multa es de 220 soles, el mismo monto es por negarte a conformar la mesa electoral.

Si en la primera vuelta, no cumplió con estos deberes y vuelve a estar omiso en la segunda vuelta, las multas se acumulan llegando a sumar hasta los 616 soles en distritos no pobres.

Hasta que no se cumpla con el pago de la ‘multa por no ir a votar’ los ciudadanos estarán impedidos de realizar los trámites como inscripción de cualquier acto relacionado con el estado civil (matrimonio, divorcio, viudez, etc.).

No podrán intervenir en procesos judiciales o administrativos; tampoco podrán realizar actos notariales ni firmar ningún tipo de contrato.

Estarán impedidos de ser nombrados funcionarios público y no podrán inscribirse en programas sociales y/o obtener licencia de conducir.