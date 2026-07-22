La noche del sábado 18 de julio quedará en la memoria de la región, sobre todo de los habitantes de la zona sur del valle del Mantaro. A decir del jefe institucional del Instituto Geofísico del Perú, la responsabilidad para prevenir futuros desastres se encuentra tanto en los gobiernos locales como en la misma ciudadanía.

¿Qué es una falla tectónica?

Uno entiende que la cordillera de los Andes se encuentra en continuo levantamiento. Las investigaciones nos dicen que la cordillera tiene un proceso de levantamiento de 3 a 4 cm por año, y en ese proceso de levantamiento se entiende que la cordillera se está cortando por el empuje que hace la placa de Nazca sobre el continente, en la cordillera se presentan fisuras, rajaduras. Y estas fisuras, estas rajaduras, técnicamente se denominan fallas tectónicas. Entonces, en la región Junín, por la parte del plegamiento de la zona subandina por donde se encuentra Satipo tenemos pequeños plegamientos que también tienen fallas de diferentes dimensiones. Pero las más importantes son las que están a ambos extremos del valle del Mantaro. Hacia el este tenemos la falla del Huaytapallana, que todos aquellos que tienen más de 60 años recuerdan perfectamente los sismos del año 69, dos sismos que ocurrieron uno en julio del 69, el otro en octubre, ambos con magnitudes de 6.0. La otra falla que está al otro lado del valle, en el lado oeste, y es la falla que se conoce como falla Altos del Mantaro. Según la información histórica que tenemos sobre esta falla, no se tiene datos que indiquen de que ocurrió un sismo en el pasado.

¿Sería la primera vez, que se ha activado esta falla?

No es la primera vez, porque un sismo ha tenido que generarla, pero lo que sí podemos decir es que hace muchos años no genera un elemento sísmico de estas características. Ahora sí lo ha hecho, se ha reactivado. Ha presentado su epicentro a 10 kilómetros de profundidad aproximadamente, y esta falla se encuentra a unos 15 kilómetros del distrito de Chupaca. Por lo tanto, ha generado altos niveles de sacudimiento del suelo, lo suficiente para generar el colapso de viviendas de adobe y de quincha con techos de madera y calamina.

¿Qué condiciones se han juntado para que sea tan destructivo?

Mire, el tema es sencillo, cuando ocurre un evento sísmico, lo único que hace el evento cívico es generar ondas elásticas, y estas ondas elásticas se propagan en el medio. Es igual que cuando usted en una pileta lanza una piedra, usted ve como se forman ondas que se van alejando. Es igual, ocurre el sismo y genera estas ondas. Entonces, si el sismo está a menor su profundidad y muy cerca de un área urbana, en este caso va a generar altos niveles de sacudimiento. Si fuera muy profundo y muy lejano, el sacudimiento va a ser menor o mínimo. Por otro lado, en gran parte de esta zona los suelos no son muy compactos porque corresponden a antiguos deslizamientos que además tienen campos de sembríos a su alrededor. Por lo tanto, hay lluvias, hay agua que se va introduciendo hasta cierto nivel de profundidad y se están movilizando a cierta profundidad, con presencia de capas freáticas. Y si a eso le sumamos la calidad de las construcciones, tenemos todos los factores que propiciaron que se tenga ese escenario crítico que todos conocemos.

Las réplicas han seguido hasta el día de hoy (ayer), ¿Cuántas remecidas se han contabilizado? Porque entiendo que no todas las remecidas son reportadas a la población

Mire, hasta este momento ya hemos registrado hasta 20 réplicas, de las cuales cinco son las que se han reportado porque son las que la población ha percibido. Pero estas réplicas ya están muy espaciadas en el tiempo, lo cual nos sugiere que la zona que ha generado el sismo ya se está estabilizando, y en algún momento las réplicas van a dejar de ocurrir. El problema no es que haya más o menos réplicas, sino la calidad de las construcciones. Ese es el problema. Si las construcciones hubieran sido casi todas de concreto, ladrillo, cemento, probablemente no hubiéramos tenido el daño que se ha visto ahora.

Es un factor que juega en contra, pero muchas personas que viven en estas zonas son de bajos recursos económicos, que apenas viven de lo que producen en pequeñas chacras. Es una realidad complicada.

Y es una realidad que vemos en muchas zonas del país, en Paruro, Cusco o en Cañón de Alcorque, en Arequipa. Pero el problema es que, en nuestras áreas urbanas en las zonas andinas, prevalecen viviendas de adobe y quincha, los suelos no son muy buenos porque hay lluvias constantes y suelos saturados, o sea, son condiciones de alto riesgo.

Las ciudades van creciendo, las poblaciones buscan donde asentarse y los sismos no se pueden predecir, pero ¿qué deben hacer los gobiernos locales para prevenir?

A nivel de autoridades hay normativas, hay lineamientos, hay reglamentos, que de una u otra manera uno trata de que se respeten, pero lo que también creo es que no hay mucha información del catastro. Cuando uno habla de catastro, es cuando uno tiene un mapa y en ese mapa pone la calidad de la construcción, si es de adobe, si es de ladrillo, cuántos años tiene. Es una información muy importante, porque nos dice dónde están las estructuras de mayor riesgo. Por lo general en muchas áreas urbanas no existe porque falta un poco de gestión local. Sin embargo, la responsabilidad también es de la misma persona, yo levanto mi casa, no lo hace la autoridad.

El personal del IGP ha llegado ya a la zona del desastre ¿Cuáles son las actividades que están realizando?

Ellos están ahorita haciendo un levantamiento del nivel del daño. Espero construir el mapa de catastro, al menos de las áreas que ellos están interviniendo, para hacer un inventario de las viviendas que han colapsado y cuáles no han colapsado. También se están recogiendo información sobre la caída del suelo, o sea, hay que ver donde el suelo es más blando, donde es más compacto. Esperemos que la información que recolectemos nos ayude a tener esa idea precisa y también estamos tratando de buscar la parte o las trazas de la falla que se ha reactivado, porque la falla tiene una longitud de un poquito más de 20 km. entonces no se ha reactivado toda la falla, es una parte, entonces tratar de ver si hay indicadores que nos digan qué parte de la falla se ha reactivado, cual ha sido el desplazamiento, el movimiento. Toda la información que nos ayuda a comprender la dinámica de la zona.

Entiendo que todo esto se va a plasmar en un informe. ¿Cuándo se dará a conocer en la región?

Sí, yo pretendo, si todo sale bien, de aquí a 20 días más o menos ir a visitar la zona de Chupaca y para entonces tendré ya resultados y hablaré con la autoridad local, explicaré lo que ha pasado y a ver en qué es lo que podemos contribuir desde lo que estamos haciendo. Pero por ahora ya hay un informe preliminar que ya he distribuido ayer.

¿Cuáles serían las recomendaciones que usted daría a la población, a las autoridades?

Mire, es un poco complicado realmente. No podemos dar recomendaciones porque no somos de la zona en primer lugar y tendríamos que dar recomendaciones de una manera general, no puntual. Entonces lo que queda ahorita es de que tengamos como experiencia lo que hemos vivido. Ya todos nos hemos dado cuenta que mi casa de adobe ha colapsado, pero no una calle más allá y hay una casa de concreto que tiene poquitos daños, entonces debo hacer el esfuerzo para construir con ladrillo, con cemento

Segundo es ver donde están los suelos que se han fisurado, a eso le llamamos la ecuación de suelos para entender que ahí el suelo no es muy bueno, tratar de buscar suelos un poco más compactos (para construir) Obviamente aprender a que la ciudad crezca o el área urbana crezca de una manera ordenada. Eso sí, la autoridad local puede ayudarnos, que se haga una gestión del crecimiento del área urbana, gestión para la calidad de las construcciones, eso está en manos de ellos.

Entonces hay que preocuparse por dónde vamos a instalar nuestras viviendas, dónde vamos a vivir.