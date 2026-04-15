La previa del partido entre ADT y Alianza Lima ya se juega fuera de la cancha y con saldo preocupante. Desde un día antes del encuentro en el estadio Unión Tarma, grupos de simpatizantes del cuadro victoriano han comenzado a llegar a la ciudad, protagonizando actos vandálicos que encendieron las alarmas de las autoridades locales.

El subgerente de Seguridad Ciudadana, Carlos Barrantes, expresó su inquietud por la conducta de algunos hinchas, señalando que no es la primera vez que su arribo genera problemas. Según detalló, desde el último fin de semana se han registrado pintas con lemas y símbolos de Alianza Lima en espacios públicos y privados, incluyendo el parque Manuel Odría y zonas aledañas.

El funcionario cuestionó estas acciones al compararlas con una visita irrespetuosa: “Si uno llega a una casa ajena, no puede dañar su infraestructura ni intervenir sus paredes”, sostuvo, haciendo un llamado a la reflexión de los aficionados.

Barrantes también lamentó la falta de coordinación previa con los grupos organizados de hinchas, aunque indicó que se espera articular acciones durante el día con apoyo de Serenazgo para evitar que la situación se desborde. La estrategia, explicó, es concentrar a los aficionados en puntos específicos para mantener el control.

Asimismo, alertó a comerciantes, especialmente del rubro gastronómico, a tomar precauciones como cobrar por adelantado, recordando incidentes pasados donde hinchas consumieron productos sin pagar e incluso se reportaron hurtos. La tensión crece en Tarma, donde el partido ya comenzó a jugarse con preocupación fuera del campo.