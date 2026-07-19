Sismos que sacudieron al valle del Mantaro provocó el derrumbe de la histórica cruz del Señor de Canicruz, ubicada en la plaza del distrito de Chongos Bajo, en la provincia de Chupaca, región Junín.

La cruz de piedra que es uno de los mayores símbolos religiosos quedó destruida tras los fuertes sismos registrados la noche de hoy.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un primer sismo de magnitud 5.1, registrado a las 9:24 p. m., con epicentro 7 kilómetros al sur de Chupaca y una profundidad de 24 kilómetros.

Luego, a las 9:41 p. m., se produjo una réplica de magnitud 3.7, con epicentro 14 kilómetros al suroeste de Chupaca.