Un total de 400 emergencias fueron atendidas en el hospital Carrión durante el feriado largo, informó el director del nosocomio, Gustavo Llanovarced Damián.

El caso más grave que ingresó al servicio de emergencia, es de un varón de 44 años que fue evacuado como NN por la policía el sábado por la noche, lo encontraron inconsciente en el parque Tupac Amaru y como estaba golpeado e inconsciente fue evacuado al hospital Carrión.

Con la asistencia de la policía de la oficina de criminalística, se tomó huellas dactilares y fue identificado como Ronald Quispe Coquil de 44 años, está entubado en la cama 3-B de la Unidad de Cuidados Intensivos, donde su estado es reservado y urge que sus familiares se presenten.

Más casos de intoxicados

Lo que más atendió el personal de guardia, cuya labor fue ardua son los casos de intoxicación por alcohol (pepeados), lesionados con heridas múltiples para suturas, pacientes crónicos con insuficiencia renal y diabéticos descompensados.

Los enfermos que estaban en condición grave, fueron internados inclusive en camas de UCI.

“Los pacientes con traumas cráneo encefálicos han superado el límite neuroquirúrgico, se registraron personas con intoxicaciones por alcohol y alimentos, pese a la situación crítica del servicio de emergencia, donde se registra desabastecimientos, se están resolviendo”, mencionó el director Gustavo Llanovarced.