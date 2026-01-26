Una grave crisis económica atraviesa el Hospital Félix Mayorca Soto de Tarma, cuyas deudas acumuladas superan el millón de soles. Así lo informó el actual director del nosocomio, Clifford Curipaco López, quien asegura que esta es una situación heredada de la gestión anterior encabezada por Aldo Tineo Velita.

“Son muchas deudas. Solo con los médicos especialistas existe una deuda cercana al millón de soles, además de obligaciones pendientes por la compra de medicamentos e insumos médicos“, indicó Curipaco. Remarcó que existe un preocupante desabastecimiento de estos productos esenciales.

El director del Félix Mayorca, indicó que el punto más crítico de la crisis se produjo cuando el hospital se vio obligado a solicitar Gas Licuado de Petróleo (GLP) prestado al Hospital Carrión de Huancayo, debido a las deudas acumuladas con el proveedor de este combustible.

“De no haberse recibido ese apoyo, las calderas habrían dejado de funcionar, afectando varios servicios y poniendo en riesgo la continuidad de la atención médica“, dijo Clifford Curipaco.

A esto se suma el mal estado de los equipos biomédicos, muchos de los cuales no han recibido mantenimiento, lo que ha provocado que varios se encuentren inoperativos.

Finalmente, aseguró que se están realizando evaluaciones técnicas, pero los cambios no se pueden hacer ahora, por la situación financiera que atraviesa el hospital.

Según la dirección del hospital, no existe presupuesto. Un ascensor permanece averiado desde hace tiempo, sin recursos asignados para su arreglo.