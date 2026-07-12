Por enésima vez fue aplazada la entrega del hospital El Carmen ubicado en la avenida Calmell del Solar. El director del nosocomio, Christian Matamoros manifestó que el Gobernador de Junín, Zósimo Cárdenas, le aseguró que esta infraestructura se entregará el 15 de octubre del 2026. En 12 años de retrasos la obra pasó de S/130 a S/379 millones.

“El gobernador Zósimo Cárdenas se ha comprometido a que la quincena del mes de octubre se va a entregar el nuevo hospital, esa es la solución a los problemas”, comentó el funcionario. Sostuvo que ya llegó el equipamiento y tienen un avance del 70%.

CONTRALORÍA. El gerente regional de la Contraloría General de la República, Víctor Lizárraga, mencionó que la obra del hospital El Carmen, tiene múltiples intervenciones, en las cuales se determinó responsabilidad de tipo penal y administrativa contra funcionarios del Gobierno Regional en el saldo de obra que es una segunda etapa.

Acotó que su ejecución física no coincide con el cronograma de obra. “Actualmente están en un porcentaje que no supera el 60% de la obra de la ejecución de la obra. Y aunque queremos que la obra se entregue, el Gobierno Regional de Junín y la empresa contratista deben sincerar los plazos para concluir con el cronograma, estamos en un control concurrente y vamos a realizar una última visita para realizar las intervenciones preventivas”, señaló Víctor Lizárraga hace unos días. Después se ejecutarán acciones de control posterior, donde la revisión del contrato será más exhaustiva.

FECHAS. En la gestión del Gobernador Zósimo Cárdenas, la obra del hospital El Carmen, se ejecuta con un presupuesto de 179 millones 23 mil 502.43 soles en la modalidad de contrata a cargo de la empresa china Gezhouba Group Company.

De acuerdo con la nueva actualización de los cronogramas de obra N° 10, por la aprobación de la ampliación de plazo 11 que extiende el plazo de culminación de obra hasta el 27/05/2026”, señala un documento del Sistema de Seguimiento de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Luego de esta fecha, representantes de la empresa dijeron que sería en agosto y ahora nuevamente se da como una nueva fecha de entrega al 15 de octubre.

La gerente de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Junín, Lisette Ruiz Rivera, recordó que el hospital El Carmen tuvo muchos problemas en su ejecución que no son exclusivamente de la actual gestión, que al contrario realizó los esfuerzos para destrabar los problemas, ya que el hospital El Carmen, no se entregó durante dos gestiones anteriores. Acotó que la ley contempla que deben cumplir los plazos que se extienden. Explicó que el hospital está en proceso de equipamiento y hay procesos técnicos legales que cumplir, por eso se ampliaron los plazo de entrega.

El último martes, se realizó una protesta en el hospital materno infantil de más de 170 años de antigüedad, debido a que la crisis se agudiza más en el nosocomio que no cuentan con ropa hospitalaria para los pacientes, incluso no hay sábanas que se deben cambiar a diario, porque las máquinas de lavandería están malogradas. Esta situación obligo a pedir apoyo del hospital Carrión y del Iren, ya que ni siquiera en sala de operaciones había cambio del ropa para los pacientes y tenían que utilizar descartables, para evitar una infección intrahospitalaria. Además, los equipos están malogrados como la máquina de rayos X, equipos de laboratorio, lo que obligó a que estos servicios sean tercerizados fuera del hospital. Una de las demandas de los trabajadores es la entrega del nuevo hospital.

EL COLMO Por fuera sigue igual con su afiche y dos torres, mientras que los pacientes son los más afectados

Obra que no fue concluida en dos gestiones anteriores nuevamente afronta problemas para su culminación, mientras tanto la crisis persiste en antiguo nosocomio sin equipos y que se cae a pedazos.