El hospital El Carmen, de 179 años de antigüedad evidencia peligrosas rajaduras en los muros y paredes en la UCI pediátrica, sala de partos y sala de operaciones, informó la directora adjunta del nosocomio, Angela Alvarado. Esto ocurrió debido al sismo del sábado en Chupaca y que afectó hasta a la Huancayo.

Esta situación generó pánico en el personal y los pacientes es por ello que fueron evacuados a las áreas más seguras e incluso dos salas de operaciones permanecen clausuradas.

“Se encontró rajaduras en la UCI Pediátrica, en sala de partos y sala de operaciones y por prevención, los pacientes están siendo removidos a otras áreas más seguras. Además, dos salas de operaciones fueron clausuradas, razón por la cual las intervenciones quirúrgicas electivas (7 al día) fueron suspendidas y solo se atenderán dos salas de operaciones de emergencia”, detalló la funcionaria.

Ayer, justo cuando ocurrió el sismo al promediar las 11.15 horas, los familiares de los pacientes internados, que habían sido cambiado de los ambientes con rajaduras, estaban angustiados, ya que temen que ante un sismo de gran magnitud, sus familiares no puedan escapar y perecerían aplastados.

Al hospital acudió personal de Defensa Civil del Gore Junín, acudió al hospital para evaluar, además del personal de la gerencia de Infraestructura del Gore Junín y personal de Diresa Junín. Estuvo la Directora de Diresa Junín, María García y no responde llamadas.