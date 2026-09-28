El Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen” obtuvo del Ministerio de Salud la autorización sanitaria para funcionar como Banco de Sangre Tipo II durante cuatro años, tras recibir opinión técnica favorable de PRONAHEBAS y acreditar el cumplimiento de las disposiciones sanitarias.

El servicio permitirá fortalecer la captación, procesamiento, almacenamiento y distribución de sangre y hemocomponentes para atender emergencias, cirugías y complicaciones obstétricas.

El Gobierno Regional de Junín informó además que el IREN Centro ya cuenta con el informe de aprobación de su categorización, documento presentado ante el MINSA.