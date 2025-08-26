Entre los pacientes más graves se encuentra una niña que cayó de una altura de ocho metros y fue sometida a dos operaciones, una craneotomía y una derivación ventricular externa. Los médicos esperan cumplir las 96 horas posteriores a la cirugía para evaluar su estado neurológico y determinar posibles secuelas. Asimismo, una niña de seis años con traumatismo encéfalo craneano grave se encuentra en proceso de retiro del ventilador mecánico, mientras otro menor se recupera de un accidente en Tarma.

Respecto a la construcción del nuevo hospital, Alvarado precisó que las visitas de supervisión se coordinan con el Gobierno Regional de Junín, subrayando que el personal médico es el más interesado en que la obra concluya en condiciones óptimas para los pacientes.