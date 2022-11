La sala de operaciones y el servicio de neonatología, que alberga a varios prematuros del hospital El Carmen, terminaron inundados luego de la intensa lluvia que soportó anoche Huancayo. Todo empezó aproximadamente a las 4:30 de la tarde y duró más de 4 horas. El personal atendía a los pacientes, cuando de pronto por los techos y las paredes corría el agua, como si fuese una coladera. Los médicos, enfermeras y técnicos que estaban de guardia, no sabían que hacer porque el agua entraba por todo lado. Colocaron tinas y los tachos de basura, pero era imposible de controlar.

Los bebés no se mojaron porque las cunas e incubadoras eran elevadas.

MIRA ESTO: Hospital El Carmen de Huancayo deslinda responsabilidad en venta de menor

En la Unidad de Cuidados Intensivos de Neonatología, las enfermeras y técnicas, estaban asustadas, por el riesgo de contaminación a un servicio donde hay bebés prematuros y en condición de alto riesgo.

En sala de operaciones, se ve como el agua inclusive cae de manera intensa al equipos de control del autoclave donde se esteriliza ropa para las operaciones. Habían servicios donde se observaban camas en medio del agua empozada, pero no se veían a pacientes.

El presidente del Cuerpo Médico del hospital El Carmen, Yosmel Meza dijo que el personal teme que pueda ocurrir un corto circuito o que puedan colapsar los ambientes, por eso pidieron la urgente intervención de las autoridades. Asimismo, lamentó que pese a las reparaciones que hicieron en el nosocomio, nada dio resultado.

El director del hospital El Carmen, Luis Orihuela, respondió que el hospital El Carmen no se inundó, sino que ocurrieron filtraciones por el colapso de las canaletas a causa de la granizada.

El funcionario dijo que el drenaje por la avenida Huancavelica es insuficiente por eso hubo un colapso parcial. Asimismo, dijo que el personal en sala de operaciones no permitía que se haga el mantenimiento ya que habían quejas por el ruido. Respecto a la central de operaciones del autoclave que estaba completamente remojada. Acotó que como la lluvia no cesaba luego de más de 4 horas, van a continuar con los cambios de techos canaletas y con el reforzamiento de los desfogues internos. Pese a los ocurrido, el funcionario dijo que las actividades en el hospital no se suspenderán ya que hay pacientes por atender.