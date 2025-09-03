El Hospital Domingo Olavegoya informó que desde el 22 de agosto se restablecieron al 100% las cirugías con anestesia general, de acuerdo con el Informe N.° 024-2025-GRJ/DIRESA/RSJA/JCQ, emitido el 21 de agosto por el coordinador del Centro Quirúrgico y Anestesiología, Fredy Vásquez.

El documento detalla que, tras la inspección y diagnóstico técnico, la máquina de anestesia quedó totalmente operativa, lo que permitió retomar de inmediato los procedimientos quirúrgicos con anestesia general. Como resultado, desde el restablecimiento se han realizado 38 cirugías, de las cuales 15 fueron con anestesia general.

Al respecto, el director ejecutivo de la Red de Salud Jauja, Jorge Osores Sánchez, resaltó: “Estamos atendiendo a la población, ratificando el compromiso del hospital y su equipo de profesionales de garantizar una atención oportuna, resolutiva y de calidad en beneficio de la comunidad jaujina y oroína”, manifestó.