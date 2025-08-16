La Red de Salud Jauja confirmó que el equipo de anestesiología sufrió una falla técnica, lo que obligó a suspender de inmediato, de manera preventiva, todas las intervenciones quirúrgicas que requieren anestesia general.

El director ejecutivo de la institución, Jorge Osores, precisó que solo se han restringido las operaciones dependientes de anestesia general, mientras que las cirugías con otros procedimientos —como raquídea, epidural, bloqueos o sedaciones— se siguen realizando con normalidad.

Tiempo

Osores anunció que el equipo pasará por un mantenimiento correctivo y que se ha fijado un plazo de diez días, aunque la reparación final dependerá de la empresa encargada. “Se está dando un plazo de 10 días según la orden de servicio, pero dependerá del tiempo que el especialista considere necesario. Hemos exhortado a la empresa responsable a acelerar los trabajos para restablecer el funcionamiento cuanto antes”, señaló el funcionario.

Si bien aún no se ha precisado el costo de la reparación, aseguró que las gestiones administrativas ya están en marcha para garantizar una pronta solución.

Contingencia

Frente a posibles emergencias, como accidentes de tránsito que requieran cirugías complejas, la Red activó un plan de contingencia y coordina con el hospital Daniel Alcides Carrión (Huancayo) y el hospital Félix Mayorca Soto (Tarma), donde es probable que sean referidos los pacientes que necesiten anestesia general. Asimismo, trascendió que el coordinador del Centro Quirúrgico y Anestesiología había advertido desde el 5 de agosto la necesidad de un mantenimiento correctivo en la máquina de anestesia.