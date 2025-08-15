La menor de iniciales D.C.L., de 7 años, permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica del Hospital El Carmen de Huancayo tras ser atropellada el sábado 9 de agosto en La Merced. Ingresó con diagnóstico de insuficiencia respiratoria, traumatismo encéfalo craneano severo, hemorragia intracerebral y múltiples contusiones. Su estado es monitoreado permanentemente bajo un plan de protección neurológica.

Según los médicos, la niña no respondió favorablemente a un intento de extubación y continúa con ventilación mecánica. Está programada la realización de un electroencefalograma y, de ser necesario, una resonancia magnética para evaluar el daño cerebral.

La madre de la menor, Rosa Leiva, relató que sus hijas salieron de casa sin su autorización antes del accidente. Permanece en el hospital solicitando el apoyo de personas solidarias para afrontar este difícil momento.