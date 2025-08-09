Academias Zárate llevará a cabo hoy su esperado concurso gratuito de becas, dirigido a estudiantes de quinto de secundaria de colegios estatales y particulares del valle del Mantaro y de regiones cercanas como Huancavelica, Cerro de Pasco y Huánuco. La actividad se realizará a partir de las 9:00 de la mañana en la sede ubicada en el cruce de los jirones Real y Deustua, en Huancayo.

El coordinador académico, Percy Quispe Toscano, anunció que durante la jornada se otorgarán aproximadamente 30 beneficios entre becas integrales, medias becas y cuartos de becas a los estudiantes que obtengan los primeros lugares. Además, quienes aprueben el examen, aunque no alcancen los primeros puestos, recibirán descuentos especiales.

Asimismo, destacó que la institución cuenta con un programa que, en cada ciclo académico (abril y agosto), entrega 20 becas integrales a jóvenes en condición económica muy precaria, previa verificación de sus circunstancias.

“Academias Zárate no solo brinda educación a quienes tienen posibilidades económicas; nuestros promotores están siempre comprometidos en apoyar a quienes más lo necesitan”, precisó Quispe Toscano.

El examen tendrá una duración de dos horas (de 9:00 a 11:00 a.m.) y se elaborará tomando como referencia el prospecto de la Universidad Nacional del Centro del Perú, aunque será válido también para postular a otras universidades de la región centro, debido a la similitud de contenidos.

“No se trata de complicarles la vida a los jóvenes, sino de darles facilidades, evaluando en un nivel básico y considerando la formación que reciben en sus colegios”, explicó el coordinador académico.

La participación no requiere inscripción previa; los únicos requisitos son presentar el DNI y llevar un lápiz. “Invitamos a toda la población huancaína y a nuestros jóvenes a aprovechar esta oportunidad para prepararse con miras a su futuro universitario”, finalizó Percy Quispe Toscano.