Coincidencia. Hoy viernes 26 por la Fecha 11 los representativos de Junín en la Liga 1 tienen como rivales a equipos de Piura.

Pero, no es la única vez que enfrentan a equipos rivales de la misma región, en la jornada anterior ambos jugaron contra cusqueños y con resultados halagadores.

Sport Huancayo goleó a Cienciano 5 a 2 y la Asociación Deportiva Tarma (ADT9 venció a Cusco FC por 2 a 0, dejando mal parados a los técnicos argentinos Carlos Desio y Miguel Rondeli, seriamente cuestionados y vapuleados por la prensa cusqueña.

El encuentro

Y hoy a las 13:15 horas, ADT recibe en su reducto del Unión Tarma al Alianza Atlético de Sullana y Sport Huancayo visita al Atlético Grau en el Campeones del 36.

Hasta el momento, en el Torneo Clausura “El Vendaval Celeste” se mantiene con 13 puntos y “Los Churres” con 10. Por su parte, “El Rojo Matador” tiene 12 puntos y el “Patrimonio del Norte” con 11.

Lo que significa que ambos partidos prometen mucho y cualquier cosa puede ocurrir.

Para estos compromisos el director técnico del ADT, Horacio Melgarejo, enviará el esquema 3-5-2 con Eder Hermoza, John Narváez, Jair Soto, Gustavo Dulanto, Gerson Barreto, Ángel Pérez, Ademar Robles, Fernando Bersano, Carlos Cabello, Joao Rojas y Mauro Da Luz.

A su turno, en el Rojo Matador, Richard Pellejero actuará con un claro 4-5-1.

Hasta donde se sabe, el plantel huancaino saldrá con todo a la cancha, con Ángel Zamudio, Marcelo Gaona, Alán Pérez, Yonatan Murillo, Hugo Úngeles, Ricardo Salcedo, Edu Villar, Piero Magallanes, Javier Sanguinetti, Nahuel Lujan y Ronal Huaccha.