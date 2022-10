Hoy se desarrollará las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2022, donde se elegirá al próximo gobernador, vicegobernador, alcaldes provinciales y alcaldes distritales para el periodo gubernamental 2023-2026. De acuerdo al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) en la región Junín se tiene un padrón electoral de 998 mil 022 ciudadanos quienes deben acudir a las urnas para emitir sus votos de forma responsable.

Panorama

En esa línea, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Huancayo informó que en su jurisdicción serán 491 mil 373 ciudadanos que deben asistir a los 222 locales de votación que albergarán a 1674 mesas de sufragio en los 37 distritos y 13 centros poblados de Huancayo y Chupaca.

A su vez, el jefe de la ODPE Chanchamayo, Alex Javier Gómez Sánchez dio a conocer que son 263 mil 331 electores, y se instalarán 904 mesas de sufragio en 117 locales de votación de las provincias Chanchamayo y Satipo. Siendo las provincias con más electores en la región Junín.

Asimismo, la ODPE Tarma reveló que 30,965 ciudadanos sufragarán hoy en los 10 distritos de la provincia de Yauli La Oroya en 18 locales de votación que tendrán 110 mesas de sufragio. En cuanto a la circunscripción de la ODPE Tarma, que abarca a las provincias de Junín, Tarma y Yauli La Oroya, hay un total de 123,017 electores y comprende 57 locales de votación y 426 mesas de sufragio en total.

Finalmente, la ODPE Jauja salió a las calles de Jauja y Concepción con pasacalles y perifoneo entregando material informativo electoral a los ciudadanos de los 49 distritos y 2 centros poblados de su jurisdicción (34 distritos y 1 centro poblado de Jauja, además de los 15 distritos y 1 centro poblado de Concepción).

En total, se debe cumplir con la instalación y funcionamiento de 3,436 mesas de sufragio en la región Junín en 402 locales de votación.

De otro lado, el Reniec precisó que en la región Junín hay 290 mil 240 electores que tienen menos de 30 años de edad, y 526 mil 129 ciudadanos de 30 a 59 años y 181 mil 653 de 60 años a más. Si bien el padrón electoral se cerró el 2 de octubre de 2021, también se está considerando a quienes cumplan la mayoría de edad hasta esa fecha, en Junín son 24 mil 507 jóvenes quienes asumirán la mayoría de edad y participarán en estos comicios. Además, según el padrón electoral, en Junín, el distrito de San Pedro de Chunán, en la provincia de Jauja, cuenta con la menor población electoral con solo 631 votantes, mientras que el distrito de El Tambo, en la provincia de Huancayo, posee la mayor población electoral con 136 mil 162 ciudadanos para el sufragio.

Multas

De acuerdo con la Ley n.° 28859, la multa por no asistir a votar es diferenciada: distrito con clasificación no pobre: 2% de la UIT (S/ 92.00), distrito con clasificación pobre no extremo: 1% de la UIT (S/ 46.00) y distrito con clasificación pobre extremo: 0.5% de la UIT (S/ 23.00).

Asimismo, aquellos miembros de mesa que no cumplan con su cargo recibirán una multa equivalente a 5% de la UIT (S/ 230.00), se exhorta a acudir a los locales de votación.