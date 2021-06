A partir de hoy rigen las restricciones electorales, que buscan asegurar el correcto desarrollo de la segunda vuelta de las Elecciones Generales del próximo seis de junio. En Junín 982 mil 556 ciudadanos se encuentran en el padrón de sufra sufragio.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), informó que desde las primeras horas de hoy, se encuentra totalmente prohibida la difusión o publicación de encuestas de intención de voto en cualquier medio de comunicación, las personas que incumplan esta disposición serán sancionadas con una multa de entre 10 y 100 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), es decir entre 44 mil y 440 mil soles.

Asimismo, desde las primeras horas del viernes cuatro de junio ya no se podrá realizar reuniones o manifestaciones de carácter político. Las personas que infrinjan esta norma serán sancionados con cárcel no menor de tres meses ni mayor de dos años.

Asimismo, todo tipo de propaganda política quedará suspendida desde el sábado cinco de junio. Su incumplimiento generará una multa de entre 30 UIT y 100 UIT o una pena de prisión no menor de dos años.

Sumadas a estas prohibiciones, la venta de bebidas alcohólicas estará prohibida desde las ocho de la mañana del sábado cinco y las ocho de la mañana del lunes siete. Los ciudadanos que no respeten esta disposición, tendrán una sanción de cárcel no mayor de seis meses, multa no menor de 2 mil 790 soles y una pena accesoria de inhabilitación por igual tiempo que el de la condena, que puede consistir en incapacitar al condenado para ejercer las funciones.

