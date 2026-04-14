Prohibido pestañear. Hoy, el estadio Unión Tarma será escenario de un partidazo. ADT y Alianza Lima saltan al verde a las 3:15 p.m. por la fecha 10, en un choque donde ambos llegan con la soga al cuello y la urgencia de sumar de a tres.

El “Vendaval Celeste” de Pablo Trobbiani juega en casa. Ubicado en el puesto 14 con apenas 9 puntos, arrastra tres partidos sin ganar en su fortín, una racha que ha encendido las alarmas. Pese a que ADT ha perdido solidez defensiva, el equipo tarmeño mantiene intensidad en ataque y confía en romper la mala racha apelando al empuje de su gente.

Al frente estará un Alianza Lima golpeado tras el clásico, pero con plantel y jerarquía para reaccionar. El equipo de Pablo Guede llega con la obligación de no ceder terreno en la pelea por el Torneo Apertura. Los íntimos han mostrado irregularidad fuera de casa y en Tarma no puede imponerse como visitante.

El historial reciente en Tarma juega a favor de ADT: Alianza no ha podido ganar en esa plaza desde 2022. Empate 1-1 aquel año, y luego tres triunfos consecutivos del cuadro celeste (2023, 2024 y 2025), lo que convierte este duelo en una verdadera prueba de carácter para los blanquiazules.

En la pizarra, se perfilan alineaciones ofensivas. ADT apostaría por Solís en el arco; Ojeda, Pérez, Narváez y Gómez en defensa; Alvino, Guivin y Cedrón en la volante; con Benites, Rodríguez y Rojas en ataque. Por su parte, Alianza alinearía con Viscarra; Huamán, Antoni, Garcés y Advíncula; Pávez, Gaibor y Vélez; Castillo, Quevedo y el inacabable Paolo Guerrero.

Con arbitraje de Augusto Menéndez, el balón rodará en una plaza complicada donde la historia pesa y la presión aprieta. ¿Se hará fuerte ADT en casa o romperá Alianza su maleficio en la altura? Mañana se juega mucho más que tres puntos.