Por el Día del Emoliente que se celebra hoy en el Perú, más de 11 mil bebidas calientes, se ofrecerán de manera gratuita a la ciudadanía en general en Huancayo y El Tambo.

El preparado de esta bebida que se expende en las esquinas de las principales vías, se da desde horas de la madrugada.

“Los de la mañana, tienen que preparar los emolientes y bebidas calientes desde las 2:00 o 3:00 de la madrugada, luego salen a partir de las 5:00 hasta las 9:00”, señaló el presidente de la Asociación de Emolienteros de Huancayo, Waly Ramos.

Este trabajo, se convirtió en el sustento familiar de unos 90 emolienteros, en Huancayo, quienes para celebrar esta importante fecha mencionaron, que cada uno de ellos, ofrecerá un promedio de 100 vasos que se distribuirán de manera gratuita en el jirón Cajamarca, tramo de la avenida Ferrocarril y el jirón Mantaro.

En la mañana a partir de las 7:00 horas, será un promedio de 5 mil bebidas y en la tarde, desde las 16:00 horas, otros 5 mil.

“Queremos ofrecer bebidas de quinua, maca, emolientes y otros, celebrando de la mejor manera nuestro día”, acotó Ramos.

De la misma forma, la Asociación de Emolienteros Ecológicos de El Tambo, indicó que se realizará la entrega gratuita de 1,500 desayunos. La actividad se llevará a cabo a partir de las 8:00 de la mañana en el Parque Bolognesi, donde los asistentes podrán disfrutar de los desayunos nutritivos.