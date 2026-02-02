Hoy lunes 2 de febrero se desarrolla una reunión clave sobre la ejecución de la Nueva Carretera Central, en este encuentro, el Ejecutivo deberá sustentar técnica y financieramente la viabilidad del proyecto, así como definir acciones concretas que permitan dar inicio a su ejecución.

Más de 60 organizaciones participarán en esta cita decisiva, junto a la Comisión Multisectorial presidida por el Gobierno Regional, cuyo Consejo Directivo está conformado por 11 integrantes, además de cinco congresistas y alcaldes, lo que refuerza el peso político e institucional del espacio de diálogo.

En el marco de este proceso participativo, también se ha conformado el Consejo Consultivo de la Nueva Carretera Central, integrado por el Frente de Defensa, organizaciones sociales y de base de la sierra y la selva, así como representantes de los sectores público y privado.

El gobernador, Zósimo Cárdenas Muje, advirtió que el proyecto acumula más de 400 días de retraso y cuestionó la falta de recursos suficientes.

“Con menos de 200 millones de soles asignados para una obra valorizada en 24 mil millones, no se garantiza el inicio real”, señaló.

Se requiere un presupuesto inicial cercano a los S/ 1,000 millones, especialmente para la liberación de predios