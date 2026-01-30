En los últimos días las intensas lluvias que se registraron en la Selva Central vienen generando una grave situación en los distritos de Pichanaqui y Sangani, en la provincia de Chanchamayo. La activación de quebradas y deslizamientos de tierra ha puesto en riesgo a cientos de familias, afectando viviendas, vías de comunicación y zonas agrícolas.

La plataforma vial en el sector de Sangani en Bajo Aldea en la misma carretera marginal ha colapsado. A unos cinco metros adelante hay un colegio. A solo cinco minutos de camino, en el sector de la chanchería también fueron afectados los caminos rurales.

La agricultora Shirley Cáceres Samaniego pidió que intervenga Provías, ya un huaico enterró sus 15 mil plantones.

“Lo he perdido todo. la maquinaria llega pero solo limpia calles. También se debe drenar el agua que ha inundado y tapado con piedra y lodo todo hasta 3 metros de altura y el agua sigue amontonándose”, indicó.

El lado derecho de la plataforma de va desmoronando y es un peligro para los transportistas. Hasta el momento llegó maquinaria de la región Junín, maquinaria del distrito de Perené en diferentes sectores para liberar y restablecer el tránsito.

En Pichanaqui, varios sectores, uno de ellos a la altura del hotel Confort, la situación es caótica. Maquinaria particular está rellenando ese lugar porque es imposible circular. Muchos los que optan por contratar maquinaria para limpiar y sacar el lodo del lugar.

Pobladores afectados hicieron un llamado urgente a las autoridades locales, provinciales y regionales para la intervención inmediata con maquinaria pesada, combustible y apoyo logístico, además de declarar la emergencia en la zona, a fin de restablecer las vías de comunicación y prevenir mayores tragedias ante la continuidad de las lluvias.